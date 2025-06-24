الهجمات على إيران
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إيران تحصي 606 قتلى جراء غارات إسرائيل.. وبزشكيان يؤكد احترام وقف إطلاق النار "إذا التزمت تل أبيب"
تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن تحترم بلاده اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشرط قيام تل أبيب بالمثل.
إيران تحصي 606 قتلى جراء غارات إسرائيل.. وبزشكيان يؤكد احترام وقف إطلاق النار "إذا التزمت تل أبيب"
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان / AA
24 يونيو 2025

وقال بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "في حال لم ينتهك النظام الصهيوني وقف إطلاق النار، فإيران لن تخرقه كذلك"، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ 13 يونيو/حزيران بلغت 606 قتلى و5 آلاف و332 مصاباً.

وقال وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن 107 أشخاص قتلوا و1342 أصيبوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصف ظفرقندي الهجمات الإسرائيلية الأخيرة اليوم الثلاثاء بأنها الأعنف منذ بداية اندلاع المواجهة مع إسرائيل.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ صباح اليوم من دون الإعلان عن تفاصيله وما إذا كان شفهياً أو مكتوباً.

ومنذ 13 يونيو/حزيران استهدفت إسرائيل -بدعم أمريكي- منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، بينما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
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