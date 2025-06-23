الهجمات على إيران
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بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، اليوم الاثنين، إن بعض القصف الإسرائيلي على إيران ربما انتهك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى مقتل مدنيين في مبنى سكني وثلاثة من موظفي الإغاثة في العاصمة طهران.
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
دخان يتصاعد جراء الهجمات الهجمات الإسرائيلية على طهران / AFP
23 يونيو 2025

وأضافت البعثة في بيان صحفي في إشارة للقصف الإسرائيلي "من بين القتلى في طهران العشرات من سكان مجمع سكني وثلاثة من موظفي إغاثة من الهلال الأحمر الإيراني، فيما شملت المواقع المتضررة عيادة للأطفال المصابين بالتوحد ومستشفى في كرمانشاه".

وقالت "بجانب ما ورد من تقارير عن عدم وجود إنذار مسبق فعال من جانب إسرائيل مما قد يؤثر على قدرة السكان على الوصول إلى بر الأمان، يثير هذا مخاوف جدية بشأن مبادئ التناسب والتمييز والحيطة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".

وذكرت البعثة أن الملايين فروا من طهران حتى الآن وأن نقص أنظمة الإنذار والملاجئ الكافية والقيود المفروضة على الإنترنت زاد من المخاطر.

وبعد أن قصفت إسرائيل سجناً شهيراً للسجناء السياسيين اليوم الاثنين، عبر الخبراء عن قلقهم بشأن المعتقلين المحتجزين بالقرب من مواقع القصف.

وجاء في بيان البعثة "يدعو الخبراء السلطات الإيرانية إلى نقل السجناء بعيداً عن المواقع المعرضة لخطر الغارات الجوية".

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.

مصدر:TRT ARABI
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