الهجمات على إيران
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إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
تسلّم البرلمان الإيراني، يوم الاثنين، مسودة مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب غارات جوية أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية فجر الأحد.
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
البرلمان الإيراني يدرس تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية / Reuters
23 يونيو 2025

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" تصريحات لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أكد فيها أن بلاده بصدد إقرار قانون يُنهي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم تقدم الأخيرة "ضمانات ملموسة باتباع نهج مهني".

وقال قاليباف: "إيران لا تعتزم تنفيذ أنشطة نووية غير سلمية، لقد رأى العالم بوضوح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بأي من التزاماتها وتحولت إلى أداة سياسية".

وأمس الأحد، قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن الغارات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية جرت بـ"تغاضٍ بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وانتقد بيان صادر عن الهيئة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب "عدم إدانتها" للهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل عدواناً واسعاً على إيران يستهدف منشآت نووية وقواعد وقادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ترد طهران بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.


مصدر:TRT Arabi
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