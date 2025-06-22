جاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو/حزيران، الممثلة الدائمة لدولة غيانا كارولين رودريغز بيركيت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ودعا عراقجي في رسالته إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، مطالباً المجلس بـ"إصدار بيان إدانة صريحة لا لبس فيها، وتحميل الحكومة الأمريكية كامل المسؤولية عن الهجوم".

وشدّد على ضرورة أن يُدان العدوان الأمريكي "بأقوى العبارات الممكنة"، موضحاً أن الغارات الجوية التي نُفّذت فجر الأحد على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية "تمثّل خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً لسيادة إيران، وتهديداً مباشراً للسلم والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن "هذا العدوان نُفّذ دعماً لنظام يقوده مجرم حرب مطلوب دولياً"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً أنّ "ما جرى يجرّ العالم نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة في الساعات المقبلة للنظر في الطلب الإيراني، وسط ترقب دولي لمآلات التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

كانت الولايات المتحدة شنت فجر الأحد سلسلة غارات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وانضمت بها إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، الذي طال منشآت نووية وقواعد صاروخية وعلماء وقادة عسكريين إيرانيين.

وردّت إيران خلال الأيام الماضية بضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة على عمق الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية شاملة.