الهجمات على إيران
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هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
تعرضت تل أبيب الكبرى فجر اليوم الاثنين لهجوم صاروخي جديد ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد ساعات من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
تُكبّد الصواريخ الإيرانية الاحتلال الإسرائيلي تكاليف باهظة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات يوميا / Reuters
23 يونيو 2025

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من إيران، وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس وتل أبيب الكبرى ونتانيا.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فعَّل دفاعاته الجوية، وسط حديث من وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صاروخ على الأقل.

من جهتها، أوضحت وسائل إعلام إيرانية أن مصدر الصاروخ من اليمن ضد أهداف بإسرائيل، مؤكدة أن الموجة الصاروخية الإيرانية 21 لم تُنفَّذ بعد.

ونفَّذت إيران الأحد هجوماً صاروخياً كبيراً على عدة مواقع إسرائيلية، وذلك بعد وقت قصير من الهجمات الأمريكية، ما أدى إلى إصابة 23 إسرائيلياً وتدمير مواقع ومبانٍ وسط وشمال فلسطين المحتلة.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيانٍ مقتل 24 إسرائيلياً وإصابة 1272، بينهم 14 في حالة خطرة، منذ بدء الهجمات على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، مصححاً بذلك حصيلة سابقة للقتلى استندت إلى أرقام قدمتها السلطات الإسرائيلية.

ومنذ التاريخ ذاته، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي تردّ بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الاستراتيجية في إيران، وذلك استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه لإسرائيل في عدوانها على إيران.

مصدر:TRT Arabi
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