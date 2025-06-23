الهجمات على إيران
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أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
شدّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، يوم الاثنين، على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، في ظل تصاعد المواجهات بين طهران وتل أبيب.
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته / AA
23 يونيو 2025

وقال روته، خلال قمة الحلف المنعقدة في لاهاي، إن "موقف الناتو من البرنامج النووي الإيراني واضح ومتفق عليه منذ زمن بعيد: لا ينبغي السماح لإيران بتطوير سلاح نووي"، مضيفاً أن الحلف "حثّ إيران مراراً على التزام تعهداتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".

واتّهم الأمين العام للناتو طهران بلعب دور فاعل في الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلاً: "الطائرات المسيّرة الإيرانية تقتل يومياً مدنيين أبرياء في المدن والبلدات الأوكرانية، من دون أي احترام للحياة".

وفي سياق الحرب في أوكرانيا، قال روته، إن التوافق الذي جرى التوصل إليه في قمة العام الفائت بواشنطن، حول أن "انضمام أوكرانيا إلى الحلف بات طريقاً لا رجعة فيه"، لا يزال سارياً. 

وتأتي تصريحات روته في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران، منذ أن أطلقت تل أبيب، في 13 يونيو/حزيران، حملة عسكرية واسعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل في تصعيد غير مسبوق بين الجانبين.

وفجر الأحد، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، معلنة أنها "دمّرت" البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لتصريحات رسمية أمريكية.

ووفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية، أدّت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 400 شخص. في المقابل، أعلنت إسرائيل مقتل 24 شخصاً نتيجة الهجمات الإيرانية.


مصدر:TRT Arabi
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