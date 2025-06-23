وقالت الشرطة الإسرائيلية بمنشور على منصة "إكس" إنه جرى "القبض على ديمتري كوهين (28 عاماً) من حيفا، بشبهة التجسس لصالح إيران"، وذكرت أن ذلك يأتي "في إطار تحقيق مشترك بين الشاباك (جهاز الأمن العام) وشرطة لواء الساحل".

وأضافت أن التحقيق أظهر أن المشتبه به "نفّذ مهام مراقبة إسرائيليين، والتقط صوراً لمنازلهم وسلّمها لمشغّليه، مقابل أموال بعملات رقمية"، مبينة أنها قدمت ضد كوهين "لائحة اتهام خطيرة".

وهذه هي الحالة الثانية التي تُعلن عنها السلطات في تل أبيب منذ بداية العدوان الإسرائيلي على إيران قبل 11 يوماً.

وحسب تقرير سابق للشرطة، جرى تسجيل 23 حادثة اعتقال إسرائيليين بشبهة التخابر مع عملاء إيرانيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

“جاسوس أوروبي”

في سياق ذلك، أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات القضائية وقفت مواطناً أوروبياً في محافظة همدان يتجسس لصالح إسرائيل، من دون تقديم تفاصيل.

وتابع أن "الجاسوس دخل البلاد متنكراً كسائح وواصل مهمة إقامة شبكات وجمع معلومات وتعطيل الأنظمة الهجومية والصاروخية في إيران".

إعدام جاسوس

في المقابل، أعلنت السلطات القضائية في إيران، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن محمد أمين مهداوي شايستا، الذي "أدين بالتجسس" لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن السلطات أن الحكم نُفذ بعد مصادقة المحكمة العليا على القرار، في أعقاب محاكمة المواطن الإيراني المعتقل منذ عامين.

وحسب لائحة الاتهام، عمل المدان في قناة "إيران انترناشيونال" التي تديرها المعارضة الإيرانية من العاصمة البريطانية لندن، و"قاد فريقاً سيبرانياً تابعاً للموساد".

إسقاط مسيّرات

من حهة ثانية، أعلنت إيران إسقاط 130 طائرة مسيّرة إسرائيلية منذ بداية العدوان الذي بدأته تل أبيب في 13 يونيو/حزيران.

ونشر موقع "انتخاب" الإخباري الإيراني بياناً صادراً عن هيئة أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية يعلن إسقاط 130 مسيّرة إسرائيلية.

وجاء في البيان: "منذ بدء هجمات الكيان الصهيوني وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم (الاثنين)، جرى تدمير وإسقاط أكثر من 130 طائرة مسيّرة تابعة للعدو في جميع أنحاء البلاد".

10 آلاف مسيّرة

وفي السياق، نقلت وكالة فارس الإيرانية، عن مصدر وصفته بـالمطلع بـ"ضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة صغيرة (كوادكوبتر) في طهران، كانت تُستخدم بشكل رئيسي للتجسس والتخريب من قِبل عملاء تابعين للكيان الصهيوني".

وأعلن متحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني عن تحديد وتفكيك شبكة إرسال طائرات مسيرة مُجهزة في الجبال شمال غرب طهران، كما جرى ضبط كمية كبيرة من معدات التوجيه والتحكم بالطائرات المسيّرة في هذه العملية، وفق الوكالة.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.