جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان والسوداني تناولا في المكالمة الهاتفية الصراع الإسرائيلي الإيراني وملفات إقليمية ودولية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال المكالمة، أن دوامة العنف التي تسببت بها إسرائيل تهدد المنطقة برمتها، وأضاف أن الحل الوحيد للخلاف النووي بين إيران والولايات المتحدة هو المفاوضات، وأنه يجب ضبط النفس في الظروف الصعبة، وتجنب الدخول في دوامة العنف.

وأوضح الرئيس أردوغان أن هجمات إسرائيل على إيران لا يمكن أن تطغى على الإبادة الجماعية في غزة.

أمن المنطقة

وفي سياق متصل، بحث الرئيس أردوغان، اليوم الأحد، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الصراع الإسرائيلي الإيراني، مشدداً على أن إسرائيل زجت بأمن المنطقة إلى الخطر بهجومها على إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين حيث ناقش الجانبان إلى جانب الصراع الإسرائيلي الإيراني، قضايا إقليمية ودولية بحسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن إسرائيل بهجماتها على إيران زجت بأمن المنطقة التي لا تحتمل نشوب حرب جديدة إلى الخطر، وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختلقت مشكلة على الصعيد العالمي في الاستقرار والأمن.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية قوضت أيضا مسار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه المفاوضات هي المخرج الوحيد لحل الصراع.

وشدد على أن تركيا والكويت أظهرتا ردود فعل قوية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعلى عدوانها في المنطقة، وأكد أن إسرائيل عبر هجماتها على إيران تحاول صرف النظر عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، ومشدداً أن هذا أمر لا يمكن السماح به.

حرب جديدة

وفي ذات السياق، بحث الرئيس أردوغان، اليوم الأحد، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدا أن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، تناول الصراع بين إسرائيل وإيران وقضايا إقليمية ودولية، بحسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن الصراع الذي بدأ بهجمات إسرائيل على إيران يشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي، وأن المنطقة لا يمكن أن تحتمل أبداً حرباً جديدة، وشدد على أن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت مشكلة للاستقرار والأمن العالميين.

وقال إن وقوع الهجمات عشية الجولة السادسة من المفاوضات النووية أمر مثير للتفكير، وأن تركيا ترى في المفاوضات السبيل الوحيد لحل النزاع النووي، وأكد أنه لا ينبغي السماح للتطورات الأخيرة بأن تصرف الأنظار عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأعلنت طهران، الجمعة، تعليق المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران الذي طال عدة أهداف بينها منشآت نووية.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، وخلف حتى ظهر الأحد نحو 13 قتيلاً وحوالي 345 مصاباً، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة طالت مبان ومركبات.