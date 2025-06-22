جاء ذلك في بيان أصدره كوثري بشأن مضيق هرمز، عقب الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية، وفقاً للإعلام المحلي.

وأكد كوثري أن إغلاق مضيق هرمز مدرج على جدول أعمالهم، وأنه سيجري ذلك بالتأكيد حيثما دعت الحاجة، مضيفاً أن مسألة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قيد المناقشة والدراسة، وأن مباحثات تجري من قبل الجهات المعنية لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وأردف: "خلص مجلس الشورى (البرلمان) إلى ضرورة إغلاق مضيق هرمز. إلا أن القرار النهائي يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي".

ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال والإمارات وسلطنة عمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالاً وخليج عمان وبحر العرب جنوباً، ويعبر منه نحو 40% من النفط المنقول بحراً في العالم، و20% من الغاز المسال و22% من السلع الأساسية.

وقبل أسبوع، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن كوثري أن "إغلاق هرمز قيد الدراسة، وطهران ستتخذ القرار الأفضل".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حربها ضد إيران، فإن الأخيرة "ستفخخ المضيق وتزرع ألغاماً فيه".

خليج عدن

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وجود تهديد شديد للسفن التجارية التابعة للولايات المتحدة في مضيق باب المندب وخليج عدن، اللذين يربطان البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وفي بيانها التحذيري، اليوم الأحد، أكدت المنظمة على ضرورة توخي الحذر في الملاحة البحرية ومراجعة التوصيات نظراً إلى التوترات الإقليمية، عقب العدوان الأمريكي على إيران بقصف منشآتها النووية، وشددت على زيادة احتمالية تعرض السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة للتهديد في مضيق باب المندب وخليج عدن.

ولفتت إلى أن من أسباب هذا التهديد، هجمات الولايات المتحدة على المنشآت النووية في إيران، وخطاب الحوثيين في اليمن ضد الولايات المتحدة، و"الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.