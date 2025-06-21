ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم أن الطائرة كانت واحدة من 10 مسيّرات أطلقتها إيران صباح السبت، مشيرة إلى أن الإنذارات دوّت في مناطق واسعة من إسرائيل تزامناً مع الهجمات.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الطائرة استهدفت أحد المباني بشكل مباشر، ما تسبب في اشتعال النيران بجزء منه، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين تحت أنقاض المبنى المستهدف في بيسان، عقب تعرضه لأضرار جسيمة جراء الهجوم.

ووفق يديعوت أحرونوت، فإن صواريخ إيرانية استهدفت منطقة "غوش دان" في تل أبيب الكبرى، حيث اندلع حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، فيما توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع.

وأضافت التقارير أن حريقاً اندلع في مبنى بمدينة حولون وسط إسرائيل نتيجة رشقة صاروخية إيرانية، فيما استمرت صفارات الإنذار بالتزامن مع محاولات الجيش الإسرائيلي لاعتراض الهجمات.

بالتزامن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض أكثر من 5 طائرات مسيّرة في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها واحدة في مدينة إيلات، بينما سقطت أخرى في منطقة مفتوحة جنوبي النقب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صفارات الإنذار دوّت في إيلات وقرب منطقة مفاعل ديمونا، جراء اختراق مسيّرات إيرانية للمجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من صباح السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة، عقب إطلاق صواريخ من إيران، ودعا السكان للالتزام بالملاجئ، في حين سُمع دوي انفجارات في تل أبيب والقدس وحيفا والسهل الساحلي.

من جهتها، نقلت صحيفة جورزاليم بوست عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن إيران أطلقت منذ بدء التصعيد أكثر من 1100 طائرة مسيّرة، لم تصل منها 700 إلى الأراضي الإسرائيلية. بينما أعلن جيش الاحتلال اعتراض أكثر من 300 مسيّرة، بينها نحو 40 الليلة الماضية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أن الموجة الـ18 من الهجمات استهدفت مطار بن غوريون وعدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد 136"

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصاً وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلاً عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 26 شخصاً، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة، عن إصابة 2517 إسرائيلياً بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.