وقال نائب وزير الصحة الإيراني عبد الرحمن رستميان، اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران ارتفعت إلى 430 قتيلاً، وذلك خلال زيارة لمستشفى الإمام الخميني في العاصمة طهران، مضيفاً أن عدد الجرحى تجاوز 3500 شخص.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير في عدد الضحايا مقارنة بآخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية في 15 يونيو/حزيران الجاري، والتي أفادت حينها بمقتل 224 مدنياً.

في السياق، قُتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة لرستان، غرب البلاد، حيث استهدفت غارة إسرائيلية موقعاً في مدينة خرم آباد حسب بيان نقلته وكالة "مهر" الإيرانية عن قيادة الحرس في المحافظة.

كما نشر الجيش الإيراني قائمة تضم أسماء 15 جندياً، بينهم ضباط كبار، أوضح أنهم قُتلوا في هجمات إسرائيلية استهدفت قواعد الدفاع الجوي التابعة له.

وفي خضم الهجمات المتواصلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أنه "ينفذ في الوقت الراهن ضربات على بنية تحتية عسكرية جنوب غربي إيران"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن 17 عالماً نووياً إيرانياً قُتلوا منذ بداية المواجهات بين الجانبين قبل تسعة أيام، بينهم 3 خلال هجوم شنّته إسرائيل ليلة الجمعة على شقة في طهران، ومن بينهم عالم بارز مختص في الأسلحة النووية يدعى "إيثار طبطبائي كمشة"، قُتل إلى جانب زوجته.

وبينما لم تعلّق السلطات الإيرانية حتى الساعة 10:29 ت.غ على هذه التقارير، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدورها اغتيال عالم نووي إيراني آخر فجر السبت، مع اثنين من مساعديه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبه، هدد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قائلاً في منشور عبر مواقع التواصل: "سيدفع الثمن بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"تصريحاته المتناقضة" التي أطلقها بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني، والتي قال مسؤولون إيرانيون إنها ساهمت في تبرير الهجوم الإسرائيلي.

وكان غروسي قد صرّح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، بأن إيران تمتلك ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية، لكنها لا تبدو بصدد فعل ذلك حالياً.

على صعيد متصل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، من أن تدخل الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل "سيكون خطيراً جداً على الجميع".

وجاءت تصريحات عراقجي للصحفيين في إسطنبول خلال عودته من محادثات أجراها في جنيف، مؤكداً أن أي تدخل عسكري أمريكي في الصراع الدائر "سيكون كارثياً للغاية".

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوماً واسعاً على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران.