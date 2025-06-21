واستقبل أردوغان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وشارك في اللقاء كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغاطاي قليتش.

وفي السياق التقى الرئيس أردوغان، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إذ بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

كما استقبل أردوغان، نائب رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتها محمد إسحاق دار، وقائد القوات البرية الباكستانية الجنرال سيد عاصم منير، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والدبلوماسية.

وفي إطار الاهتمام بالملفات الإنسانية، اجتمع أردوغان بالمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، كما التقى الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.

وشارك في جميع اللقاءات عدد من كبار المسؤولين الأتراك، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغاطاي قليتش.

وانطلقت في مدينة إسطنبول، السبت، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في فترة حرجة، إذ تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولاً على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية. ويحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.