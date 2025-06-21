تركيا
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش اجتماع "التعاون الإسلامي" في إسطنبول
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، سلسلة لقاءات ثنائية على هامش اختتام أعمال الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافه مركز لطفي قِردار الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة إسطنبول.
الرئيس أردوغان يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش اجتماع "التعاون الإسلامي" في إسطنبول
أردوغان يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش اجتماع "التعاون الإسلامي" في إسطنبول / AA
21 يونيو 2025

واستقبل أردوغان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وشارك في اللقاء كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغاطاي قليتش.

وفي السياق التقى الرئيس أردوغان، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إذ بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

كما استقبل أردوغان، نائب رئيس وزراء باكستان ووزير خارجيتها محمد إسحاق دار، وقائد القوات البرية الباكستانية الجنرال سيد عاصم منير، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والدبلوماسية.

وفي إطار الاهتمام بالملفات الإنسانية، اجتمع أردوغان بالمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، كما التقى الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.

وشارك في جميع اللقاءات عدد من كبار المسؤولين الأتراك، في مقدمتهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغاطاي قليتش.

وانطلقت في مدينة إسطنبول، السبت، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في فترة حرجة، إذ تتواصل فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولاً على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية. ويحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us