الهجمات على إيران
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الكويت والسعودية: لا وجود لأي مخاطر إشعاعية بعد الهجمات الأمريكية على إيران
أعلنت عدة جهات متخصصة اليوم الأحد عن عدم رصد أي آثار إشعاعية في دول الخليج عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران صباح اليوم.
الكويت والسعودية: لا وجود لأي مخاطر إشعاعية بعد الهجمات الأمريكية على إيران
صورة الأقمار الصناعية تظهر شاحنات وجرافات بالقرب من مدخل منشأة فوردو النووية، بالقرب من قم. / Reuters
22 يونيو 2025

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عدم تسجيل أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، مشيرة في بيان إلى عدم وجود أي علامات تلوث أو مخاطر على السكان المحيطين بتلك المواقع.

كما أفاد الحرس الوطني الكويتي، في بيان عبر منصة إكس، بعدم رصد أي ارتفاع في معدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية عقب الهجمات الأمريكية على إيران.

بدورها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع بالمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك منشأة فوردو، عقب الضربات الأمريكية التي وقعت فجر اليوم. وأوضحت الوكالة أنها لم تتلقَّ أي تقارير تفيد بوجود ارتفاع في مستويات الإشعاع، مؤكدة أنها ستُجري تقييمات إضافية مع توفر مزيد من المعلومات.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية هي الأبرز في إيران، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، وسط جولات مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشان برنامجها النووي.

مصدر:TRT ARABI
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