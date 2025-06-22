وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن عدد الطلبات التي استُقبلت حتى الآن بلغ 32,717 طلباً، توزعت على النحو التالي: 26,523 طلباً بسبب أضرار لحقت بالمباني، و2,902 طلباً جراء أضرار في المركبات، و3,268 طلباً تتعلق بأضرار في المعدّات. كما أشارت القناة إلى إجلاء 10,630 شخصاً من منازلهم المتضررة جرّاء القصف.

وكانت إيران قد أطلقت، صباح الأحد، رشقة صاروخية جديدة استهدفت مناطق في وسط وشمال إسرائيل، وتسببت في دمار واسع وإصابة 23 شخصاً، بحسَب هيئة الإسعاف الإسرائيلية. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية داخل إيران.

وفي وقت مبكر من فجر الأحد أعلنت واشنطن رسمياً انخراطها في الحرب، إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذ "هجوم ناجح للغاية" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. وأوضح في منشور على منصة تروث سوشيال أن الطائرات الأمريكية ألقت "حمولة كاملة من القنابل" على تلك المواقع قبل أن تغادر الأجواء الإيرانية دون اعتراض.

وتشهد المنطقة تصعيداً خطيراً منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ تشن إسرائيل هجمات متواصلة على إيران، استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وشخصيات عسكرية وعلماء، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة نحو عمق الأراضي الإسرائيلية، في واحدة من أعنف المواجهات المباشرة بين الطرفين.