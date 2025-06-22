الهجمات على إيران
3 دقيقة قراءة
نواب في الكونغرس ينتقدون ضرب واشنطن لمنشآت نووية إيرانية.. وإدانات دولية للهجوم الأمريكي
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شن ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية ردود فعل واسعة، داخلياً وخارجياً، وسط تحذيرات من تصعيد خطير في الشرق الأوسط ودعوات إلى التهدئة والدبلوماسية.
نواب في الكونغرس ينتقدون ضرب واشنطن لمنشآت نووية إيرانية.. وإدانات دولية للهجوم الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
22 يونيو 2025

في الداخل الأمريكي، واجه القرار انتقادات حادة من نواب في مجلس النواب، إذ اتهم عدد من الأعضاء الرئيس بدفع البلاد نحو حرب جديدة دون تفويض من الكونغرس.

وقال زعيم الديمقراطيين في الكونغرس، حكيم جيفريز، إنّ ترمب "ضلل البلاد بشأن نيته، ولم يحصل على إذن من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، ما يهدد بتورط أمريكا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط".

من جهتها، أعربت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين عن قلقها من تصرف الرئيس، مؤكدة أنه "فشل في طلب تفويض من الكونغرس، رغم وعده السابق بجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

ووصفت نانسي بيلوسي، عضو مجلس النواب، الخطوة بأنها "تجاهل للدستور من خلال إشراك الجيش الأمريكي دون إذن من الكونغرس"، وطالبت بإجابات فورية بشأن العملية التي وصفتها بأنها "تعرض الأمريكيين للخطر وتزعزع الاستقرار".

كما أبدى النائب الجمهوري توماس ماسي اعتراضه على العملية، وكتب على منصة إكس أن "قصف ترمب للمواقع النووية الإيرانية مخالف للدستور".

وفي السياق نفسه، اعتبر السيناتور المستقل بيرني ساندرز أن القرار "مخالف بشكل صارخ للدستور"، مشيراً إلى أن "الكيان الوحيد الذي يملك سلطة إعلان الحرب هو الكونغرس، لا الرئيس".

ردود فعل دولية متباينة

خارجياً، انقسمت ردود فعل قادة العالم بين مؤيد ومعارض للضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية اليوم الأحد.

وفي هذا السياق أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات، واعتبرها "قراراً جريئاً من ترمب"، قائلاً إنّ "التاريخ سيسجل أن ترمب تحرّك لمنع أخطر نظام في العالم من امتلاك أخطر الأسلحة".

في المقابل، أدانت طهران الهجوم بشدة، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ "الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مضيفاً أن إيران "تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها وشعبها".

وأعربت الرياض عن "إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة إيران"، مشيرة إلى "ضرورة بذل كل الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".

كما قالت سلطنة عمان إنّ الضربات الأمريكية ضد منشآت إيران النووية انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

بدوره قال العراق تعليقاً على الضربة الأمريكية لإيران إنّ مسؤولية القوى الكبرى تكمن في نزع فتيل الأزمة، لا في تأجيجها أو الانخراط فيها.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد، ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة والعودة إلى الدبلوماسية، محذراً من أن "الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

وفي السياق ذاته، عبّرت عدة دول عن قلقها من التصعيد، إذ أكدت نيوزيلندا عبر وزير خارجيتها وينستون بيترز أن "الأعمال العسكرية الجارية مقلقة للغاية"، داعية إلى العودة للحوار.

أما أستراليا، فعبّرت عن موقف حذر، مشيرة إلى "تقلب الوضع الأمني في المنطقة"، ومؤكدة دعمها للجهود الدبلوماسية.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية المكسيكية إلى "تهدئة التوتر واستعادة التعايش السلمي"، فيما أدانت فنزويلا عبر وزير خارجيتها إيفان جيل "العدوان العسكري الأمريكي"، معتبرة أنه جاء "بناءً على طلب دولة إسرائيل".

كذلك وصف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل الهجوم بأنه "تصعيد خطير ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويغرق الإنسانية في أزمة ذات عواقب لا يمكن تداركها".

وفي وقت سابق الأحد، قال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال إنّ "الطائرات الأمريكية أسقطت حمولة كاملة من القنابل على موقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us