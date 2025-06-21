وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيُوقع الاتفاق على هامش أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول يومي السبت والأحد.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز حضور الأونروا داخل تركيا، وتمكينها من رفع مستوى التنسيق والفعالية في أداء مهامها الإنسانية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة.

وتؤكد تركيا التزامها المستمر بدعم الأونروا، انطلاقاً من إيمانها بدور الوكالة الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

وتواصل أنقرة تقديم مساهمات مالية طوعية للوكالة، إلى جانب دعواتها المتكررة على المستويين الثنائي والدولي لتأمين دعم مستدام لأنشطتها.

وتأسّست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/أيلول 1949، وبدأت عملها رسمياً في 1 مايو/أيار 1950. وتُعنى باللاجئين الفلسطينيين وتعمل على حمايتهم وتقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية والتمويل الأصغر والإسكان والإغاثة الطارئة.