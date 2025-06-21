تركيا
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اتفاق تركي أممي لافتتاح مكتب تمثيلي للأونروا في أنقرة
تستعد العاصمة التركية أنقرة لافتتاح مكتب تمثيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بموجب اتفاق مرتقب توقيعه بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.
اتفاق تركي أممي لافتتاح مكتب تمثيلي للأونروا في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي المفوض العام لوكالة (أونروا)، فيليب لازاريني على هامش الاجتماع الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. / AA
21 يونيو 2025

وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيُوقع الاتفاق على هامش أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول يومي السبت والأحد.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز حضور الأونروا داخل تركيا، وتمكينها من رفع مستوى التنسيق والفعالية في أداء مهامها الإنسانية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة.

وتؤكد تركيا التزامها المستمر بدعم الأونروا، انطلاقاً من إيمانها بدور الوكالة الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

وتواصل أنقرة تقديم مساهمات مالية طوعية للوكالة، إلى جانب دعواتها المتكررة على المستويين الثنائي والدولي لتأمين دعم مستدام لأنشطتها.

وتأسّست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/أيلول 1949، وبدأت عملها رسمياً في 1 مايو/أيار 1950. وتُعنى باللاجئين الفلسطينيين وتعمل على حمايتهم وتقديم خدمات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية والتمويل الأصغر والإسكان والإغاثة الطارئة.

مصدر:TRT Arabi
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