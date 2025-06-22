وأصدرت حكومة التغيير والبناء، التابعة للحوثيين، بياناً وصفت فيه "عدوان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الطائش على ثلاثة مواقع نووية إيرانية" بأنه إعلان حرب سافر، مؤكدة التزام القوات المسلحة الحوثية الاستعداد لاستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر.

وقال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للجماعة الحوثية، لقناة الجزيرة مباشر، إن رد الجماعة على الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت فقط، مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن تم قبل شن الحرب على إيران.

وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترمب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف المواقع النووية الثلاثة الأبرز في إيران، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوماً واسعاً على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.



