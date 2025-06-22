الهجمات على إيران
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"على طهران إنهاء الحرب".. ترمب يعلن ضربة أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية وكلمة مرتقبة للأمة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت، تنفيذ ضربة عسكرية "ناجحة جدّاً" استهدفت ثلاثة من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان.
"على طهران إنهاء الحرب".. ترمب يعلن ضربة أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية وكلمة مرتقبة للأمة
ترمب عقب إعلانه قصف أهم مواقع إيران النووية: الآن وقت السلام، وشكراً لاهتمامكم بهذا الموضوع / Reuters
22 يونيو 2025

وأوضح في منشورات عبر منصة "تروث سوشيال"، أن "الحمولة الكاملة من القنابل" أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكداً أن جميع الطائرات المشاركة "خرجت من المجال الجوي الإيراني".

وصرّح ترمب بأن "موقع فوردو انتهى"، مضيفاً: "على طهران أن توافق الآن على إنهاء هذه الحرب". وأعلن البيت الأبيض لاحقاً أن الرئيس سيلقي خطاباً موجهاً إلى الشعب الأمريكي عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت واشنطن، لتقديم تفاصيل العملية العسكرية التي وصفها بالناجحة.

وفي تصريح مقتضَب عقب الإعلان قال ترمب: "الآن وقت السلام. شكراً لاهتمامكم بهذا الموضوع"، في إشارة إلى رغبته في إنهاء التصعيد بعد الضربة.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، وسط جولات مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي.

مصدر:Reuters
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