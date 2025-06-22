الهجمات على إيران
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ترمب يتوعد إيران بضربات أعنف "ما لم تسعَ للسلام سريعاً"
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بشنّ مزيد من الضربات العسكرية، في حال لم تبادر إلى صنع السلام "سريعاً"، بحسب قوله.
ترمب يتوعد إيران بضربات أعنف "ما لم تسعَ للسلام سريعاً"
ترمب يتوعد إيران بضربات أعنف "ما لم تسعَ للسلام سريعاً" / AA
22 يونيو 2025

وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض فجر الأحد، قال ترمب إن إيران تواجه خيارين: "السلام أو المأساة"، محذّراً من أن أي محاولة إيرانية للردّ على الهجمات الأمريكية على مواقعها النووية، ستقابَل باستهداف مزيد من الأهداف داخل إيران.

وأضاف ترمب أن "الجيش الأمريكي نفّذ قبل وقت قصير ضربات دقيقة وواسعة النطاق على ثلاثة من المرافق النووية الرئيسية للنظام الإيراني: فوردو ونطنز وأصفهان"، مشيراً إلى أن هذه المنشآت "معروفة منذ سنوات بسبب دورها في بناء مشروع نووي مدمر للغاية".

وأكّد الرئيس الأمريكي أن "الهدف من العملية كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي الإيراني".

ووصف ترمب العملية العسكرية بأنها "نجاح مذهل"، مشيراً إلى أن "منشآت التخصيب النووي الإيرانية الرئيسية دُمّرَت بالكامل".

وختم ترمب تصريحه بقوله: "على إيران الآن أن تصنع السلام، وإذا لم تفعل فستكون الهجمات المقبلة أشدّ وأسهل تنفيذاً".

مصدر:aa
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