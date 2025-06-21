الحرب على غزة
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بينهم جوعى.. أكثر من 200 شهيد خلال يومين و1037 أصيبوا في مجازر الاحتلال المستمرة على القطاع
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مناطق متفرقة في قطاع غزة واستهدف بنيرانه منتظري المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
بينهم جوعى.. أكثر من 200 شهيد خلال يومين و1037 أصيبوا في مجازر الاحتلال المستمرة على القطاع
الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة / AP
21 يونيو 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، في بيان اليوم السبت، استقبال مستشفيات القطاع أكثر من 200 شهيد وألف و37 مصاباً خلال 48 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55 ألفاً و908 شهداء و131 ألفاً و138 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت  مصادر طبية في مستشفيات القطاع إنّ 26 فلسطينياً استُشهدوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بينهم 11 من منتظري المساعدات.

وكانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل برصاص قوات الاحتلال، في أثناء انتظارهم أمام نقطة "توزيع مساعدات"، غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين برصاص الاحتلال في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب مفترق الشهداء وسط القطاع.

واستشهد أيضاً 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر محلية استشهاد 3 فلسطينيين أشقاء في غارة للاحتلال على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. 

كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT Arabi
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