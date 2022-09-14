حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين مطارات أوروبا على صعيد عدد الرحلات اليومية بين 5 و11 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL) للفترة بين 5 و11 سبتمبر، تصدّر مطار إسطنبول المطارات الأوروبية في عدد الرحلات اليومية بواقع 1351 رحلة.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للطيران المدني في تركيا الثلاثاء، بأن مطار إسطنبول يواصل انفراده كونه أظهر أداءً تجاوز الذي كان عليه عام 2019 (قبل وباء كورونا)، بين المطارات الخمس الأكثر ازدحاماً.

وحلّ مطار شيفول بأمستردام، في المركز الثاني بعد مطار إسطنبول في مجال كثافة الرحلات بواقع 1320 رحلة يومياً، تلاه مطار شارل ديغول في باريس بواقع 1260 رحلة.

وتجاوز عدد المسافرين في مطاري "إسطنبول" و"صبيحة غوكتشن" الدوليين في مدينة إسطنبول التركية 60 مليوناً خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وحسب بيانات المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية، فإن عدد المسافرين في المطارين ازداد بشكل مستمر منذ مطلع العام.

وأظهرت البيانات أن عدد المسافرين في مطار "إسطنبول" بلغ 41 مليوناً و143 ألفاً و862 خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022.

وسجّل العدد زيادة 68% في الرحلات الداخلية (10 ملايين و657 ألفاً و810)، ونحو 109 في المئة في الرحلات الدولية (30 مليوناً و486 ألفاً و52).

وفي "صبيحة غوكتشن"، بلغ العدد الإجمالي للمسافرين 19 مليوناً و711 ألفاً و956، بينهم 9 ملايين و672 ألفاً و326 سافروا عبر الخطوط الدولية.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حلّ بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.