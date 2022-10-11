تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الاثنين بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف وعديداً من المدن الأخرى، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهّد بايدن بـ"مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الأمريكي قدّم لنظيره الأوكراني "التعازي" بالضحايا الذين سقطوا في هذه "الهجمات عديمة الإحساس".

كما شدّد الرئيس الأمريكي، وفقاً لبيان البيت الأبيض، على "التزامه المستمرّ مع الحلفاء والشركاء مواصلة فرض تكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم حرب وفظائع".

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر إنّه أجرى مع بايدن "محادثة مثمرة".

وأكّد زيلينسكي أنّ "الدفاع الجوي هو حالياً الأولوية الأولى لتعاوننا الدفاعي".

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر تويتر، إنه تحدث مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، وأعاد التأكيد على "الدعم الأمريكي لأوكرانيا عقب غارات الكرملين المروعة هذا الصباح".

وأضاف بلينكن: "سنستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ورعاية شعبها".

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، مقتل 11 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، جرّاء الهجمات التي استهدفت المدن الأوكرانية.

وسبق للولايات المتّحدة أن تعهّدت بتزويد أوكرانيا بثماني بطاريات صواريخ أرض-جو متطوّرة من طراز "ناسامس"، اثنتان منها ستتسلّمهما القوات الأوكرانية في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والستة الأخرى في إطار حزمة مساعدات ذات أجل أطول.

وتصنّع هذه المنظومات الصاروخية شركتا رايثيون الأمريكية وكونسبرغ النروجية.

من جهتها تعهّدت ألمانيا بتسليم أوكرانيا خلال أيام منظومة دفاعية من طراز إيريس-تي التي توفّر حماية ضمن نطاق يبلغ ارتفاعه 20 كيلومتراً وعرضه 40 كيلومتراً.