سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد هجمات روسيا الأخيرة.. واشنطن تعد بتسليم كييف أنظمة دفاع جوي متطورة
أعلنت واشنطن، التزامها تسليم كييف أنظمة دفاع جوي متطورة، بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت عدداً من المدن الأوكرانية.
بعد هجمات روسيا الأخيرة.. واشنطن تعد بتسليم كييف أنظمة دفاع جوي متطورة
واشنطن تعد بتسليم كييف أنظمة دفاع جوي متطورة / Reuters
11 أكتوبر 2022

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الاثنين بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف وعديداً من المدن الأخرى، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهّد بايدن بـ"مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة".

وأضاف البيان أنّ الرئيس الأمريكي قدّم لنظيره الأوكراني "التعازي" بالضحايا الذين سقطوا في هذه "الهجمات عديمة الإحساس".

كما شدّد الرئيس الأمريكي، وفقاً لبيان البيت الأبيض، على "التزامه المستمرّ مع الحلفاء والشركاء مواصلة فرض تكاليف على روسيا ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم حرب وفظائع".

ومن جهته قال الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر إنّه أجرى مع بايدن "محادثة مثمرة".

وأكّد زيلينسكي أنّ "الدفاع الجوي هو حالياً الأولوية الأولى لتعاوننا الدفاعي".

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر تويتر، إنه تحدث مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، وأعاد التأكيد على "الدعم الأمريكي لأوكرانيا عقب غارات الكرملين المروعة هذا الصباح".

وأضاف بلينكن: "سنستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ورعاية شعبها".

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، مقتل 11 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، جرّاء الهجمات التي استهدفت المدن الأوكرانية.

وسبق للولايات المتّحدة أن تعهّدت بتزويد أوكرانيا بثماني بطاريات صواريخ أرض-جو متطوّرة من طراز "ناسامس"، اثنتان منها ستتسلّمهما القوات الأوكرانية في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والستة الأخرى في إطار حزمة مساعدات ذات أجل أطول.

وتصنّع هذه المنظومات الصاروخية شركتا رايثيون الأمريكية وكونسبرغ النروجية.

من جهتها تعهّدت ألمانيا بتسليم أوكرانيا خلال أيام منظومة دفاعية من طراز إيريس-تي التي توفّر حماية ضمن نطاق يبلغ ارتفاعه 20 كيلومتراً وعرضه 40 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us