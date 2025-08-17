ويضغط ترمب على أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه مع فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا، ووفقاً لمصادر عرض الرئيس الروسي التخلي عن جيوب صغيرة من الأراضي الأوكرانية التي يحتلها مقابل مساحات شاسعة في أماكن أخرى.

وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعاً عبر الإنترنت "لتحالف الراغبين"، وهو تجمع لحلفاء كييف، الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وترغب القوى الأوروبية في المساعدة في ترتيب اجتماع ثلاثي بين ترمب وبوتين وزيلينسكي للتأكد من أن أوكرانيا لديها مقعد على طاولة المفاوضات ليتسنى لها تحديد مستقبلها.

وسيرافق زيلينسكي في زيارة واشنطن المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

رفض أي قيود

من جانبها، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، على رفض الاتحاد أي قيود تفرض على الجيش الأوكراني في أي اتفاق محتمل للسلام بين كييف وموسكو.

جاء ذلك في تصريحاتها بالمؤتمر الصحفي المشترك الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل.

وقال فون دير لاين : "لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة. هذه قرارات أوكرانيا وحدها من يمكن لها اتخاذها، ولا يمكن اتخاذ هذه القرارات من دون مشاركة أوكرانيا"، وأكدت أن الضمانات الأمنية لأوروبا وكييف ضرورية في إطار أي سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المساهمة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، مثل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأبدت استعداد الاتحاد الأوروبي للقيام بدوره ضمن "تحالف الراغبين" الذي سيُعنى بإمكانية نشر قوات أجنبية في أوكرانيا.