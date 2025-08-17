وأفادت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً إلى "61 ألفاً و944 شهيداً، و155 ألفاً و886 إصابة".
وقالت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "47 شهيداً (من بينهم 9 انتشال) و226 إصابة" جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، وأوضحت أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألف و938 شهيداً، وأكثر من 14 ألفاً و420 إصابة"، وذلك بعد استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 132 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى "10 آلاف و400 شهيداً، و43 ألفاً و845 إصابة"، كما أوضحت أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 258 حالة وفاة من ضمنها 110 أطفال.
وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها بسبب نقص المعدات أو لوجودها في مناطق يكثف فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.
"موجة جديدة من الإبادة"
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، إن خطط إسرائيل الجديدة لنقل سكان مدينة غزة "موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي". لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها".
وأضافت حماس في بيان "الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعد تضليلاً مفضوحاً يراد منه التغطية على جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها"، وتابعت "تترافق خطوات ومحاولات نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى".
"سوء التغذية"
وفي سياق متصل، نقلت الممرضة الأمريكية فلسطينية الأصل أماندا ناصر، مشاهد من مأساة الواقع الصحي في القطاع، مؤكدة أن تداعيات سوء التغذية والتجويع باتت واضحة على الطواقم الطبية نفسها.
ووصفت أماندا التي تعمل في مهمة طبية إنسانية بمجمع ناصر الطبي، بمدينة خان يونس، تجربها بأنها "مؤثرة للغاية"، مشيرة إلى أن "الوضع كارثي، ونظام الرعاية الصحية يوشك على الانهيار، في المستشفى الأخير العامل بجنوب القطاع"، وقالت: "الإمكانيات الطبية محدودة للغاية، فيما يعيش الكادر الطبي تحت ضغط هائل وخوف دائم بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة"، لافتة إلى أن العدد الكبير من الإصابات اليومية يثقل كاهل الفرق الطبية.
وأضافت: "معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفى خطيرة ومروعة، وتشمل طلقات في الرأس والصدر والبطن والحوض والأطراف، إضافة إلى كسور وإصابات بالغة في الأطراف"، وأشارت إلى أن "الحالات التي تصل المستشفى تكون خطيرة للغاية ونحن نستقبل عدداً كبيراً من الشباب تحديداً، تتراوح أعمارهم بين أعمار المراهقين و20 عاماً"، لافتة إلى أن "معظم هؤلاء لا ينجون بسبب خطورة إصاباتهم".
وقالت أماندا، إن الأطباء "يضطرون لإجراء عمليات بتر وجراحات كبرى، بينما يحرم نقص الكوادر والإمدادات الطبية البعض الآخر من العلاج"، ولفتت إلى أن موارد المستشفى وإمكانياته محدودة بسبب الحصار الإسرائيلي، "فأحياناً يتوجب علينا الاختيار بين من يستحق إعطاءه تنفساً صناعياً وإمكانية نجاته أم لا، القرار حاسم وصعب للغاية".
وتحدثت عن "المعاناة المضاعفة للمرضى والطاقم الطبي بسبب المجاعة المنتشرة في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي"، وقالت: "سوء التغذية بات ظاهراً على المرضى وحتى على الكادر الطبي نفسه"، وأضافت: "الجميع نحفاء للغاية ويعانون من الجفاف، ويعملون لساعات طويلة"، مشيرة إلى أنها "شهدت حالات وفاة لأطفال رضع داخل المستشفى جراء نقص الغذاء".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و897 شهيداً و155 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصاً، بينهم 108 أطفال.