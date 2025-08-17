وأفادت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهراً إلى "61 ألفاً و944 شهيداً، و155 ألفاً و886 إصابة".

وقالت، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "47 شهيداً (من بينهم 9 انتشال) و226 إصابة" جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، وأوضحت أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى "ألف و938 شهيداً، وأكثر من 14 ألفاً و420 إصابة"، وذلك بعد استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 132 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى "10 آلاف و400 شهيداً، و43 ألفاً و845 إصابة"، كما أوضحت أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 258 حالة وفاة من ضمنها 110 أطفال.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها بسبب نقص المعدات أو لوجودها في مناطق يكثف فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.

"موجة جديدة من الإبادة"

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، إن خطط إسرائيل الجديدة لنقل سكان مدينة غزة "موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي". لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها".

وأضافت حماس في بيان "الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعد تضليلاً مفضوحاً يراد منه التغطية على جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها"، وتابعت "تترافق خطوات ومحاولات نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى".

"سوء التغذية"