في تسجيلات صوتية مسرّبة، بثتها القناة الإسرائيلية الـ12 بعد تصديق الرقابة العسكرية الاسرائيلية عليها، خرج صوت هاليفا وهو يتحدث بلغة مباشرة ودون مواربة، كاشفاً مواقف صريحة حول إخفاقات المنظومة الأمنية والسياسية.

التسجيلات، التي جُمعت على مدار الأشهر الأخيرة، تناولت قضايا حساسة، من تحمّله المسؤولية الشخصية عن فشل جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر، إلى الأخطاء الجوهرية في تقديرات "أمان"، مروراً بدور الأجهزة الأخرى مثل الشاباك، وانتهاءً بمسؤولية المستوى السياسي الذي تجاهل التحذيرات وعمّق أوجه القصور.

ليلة السابع من أكتوبر

وقال هاليفا: "المؤشرات ظهرت منذ التاسعة مساء الجمعة. أول وآخر اتصال تلقيته في تلك الليلة كان في الساعة 3:20 فجراً من مساعدتي".

وعن سؤال إن كان قد أُبلغ بتشغيل أنظمة الاتصالات قال: "لم يُخطروني. كانوا يتواصلون مع قائد المنطقة الجنوبية الذي بدوره تواصل مع مسؤول في الشاباك. وفي الساعة 3:30 صباحاً أصدر الشاباك وثيقة قال فيها إن التفاهمات مع حماس لا تزال قائمة. كل شيء كان موثقاً. لذلك أعتقد أن ما حدث في تلك الليلة ليست هو القضية".

ويضيف: "القضية أن المفهوم السائد حينها كان أن الاستخبارات ستوفّر كل الإجابات. لكن الاستخبارات ليست كذلك، هي أشبه بقطع بازل معقدة جداً. من يظن أن قراراً كان سيتغيّر لو أيقظني أحدهم في الليل، فهو كاذب. حتى لو اتصل بي رئيس الأركان في تلك الليلة، لكنت قبلت تقييمات الشاباك وضباط المنطقة. أي حديث غير ذلك هو كذب".

وفي نقطة شديدة الحساسية، أضاف: "حتى لو عُرضت عليّ كل المعلومات الاستخبارية تلك الليلة، وأيقظوني للاتصال برئيس الأركان، لكنت قلت: كل شيء على ما يرام، سأعود للنوم".

أما بخصوص الشائعات عن مكان وجوده، فقد نفى قائلًا: " الحقيقة أنني قضيت الليلة نائماً إلى جانب ابنتي أريئيل وزوجتي. لم أكن مخموراً، فأنا لا أشرب الكحول أبداً. لكن من يعتقد أن ما جرى تلك الليلة هو سبب الكارثة، فهو لا يفهم شيئاً".

ما هو المفهوم؟

وحول تعريف: "ما هو المفهوم؟ إذا كان بإمكاني أن أقول لك إن شاحنة خرجت من إيران، عبرت إلى سوريا، وفي الشاحنة الرابعة من بين 22، هناك صاروخان في الجزء الخلفي، وسأضربها بالضبط. إذا كان لدينا هذا القدر من الدقة، فكيف لا نعرف عن حرب كبيرة في غزة؟ هل تفهم ما هو 'المفهوم'؟”.

ألون بن مئير، رئيس قسم الأبحاث سابقاً، قال في أحد التحقيقات: تخيلوا أننا حصلنا على معلومة بأن محمد الضيف والسنوار تحدثا ليلة 6 أكتوبر عما سيحدث في 6:29 صباحاً. حتى لو وصلتنا هذه المعلومة، لم يكن سيغيّر ذلك شيئًا. لأنه لا يوجد في خيالنا أبداً سيناريو مثل هذا. كنا سنفسره وفق 'المفهوم' السائد: مناورة، أو استعداداً لصد هجوم إسرائيلي متوقع".*

يقول هاليفا: "قدّرتُ كرئيس أمان أن عامي 2023 و2024 سيكونان كارثيين في الضفة الغربية. ورأينا أيضاً في المواد لدى السنوار أنه أنهى القتال في غزة، وكل شيء سينتقل إلى الضفة. كنت أعتقد أن احتمال أن يأتي 50 فلسطينياً من قرية في الضفة لمهاجمة مراقبات وجنود في موقع بـ’ياكير‘ أكبر بكثير من احتمال وقوع هجوم في غزة. يوم الجمعة (6 أكتوبر) انشغلنا كثيراً في حوارة بسبب ضغط سموتريتش".

ما بين الشاباك وأمان

يقول أهارون هاليفا: "أجريتُ تحقيقات داخل شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وأنا شخصياً وقّعت عليها بكلتا يديّ، وأؤكد لك أنه لا يوجد أي جهاز في دولة إسرائيل أجرى تحقيقاً معمقاً حتى اليوم في هذه الحرب مثلما فعلت أمان. لقد أشرفتُ عليها بنفسي. ستة أيام ثلاثاء متتالية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، في منشأة تابعة لأمان، وأنا أؤمن أن نور الشمس يشفي كل شيء. جمعتُ كل الضباط برتبة عقيد في أمان، بين 40 و50 شخصًا، حتى لا يتمكّن أحد بعد سنوات من القول إن الأمور لم تُعرض عليه أو أُخفيت عنه."

ويضيف: "ما توصلتُ إليه في هذه التحقيقات أعمق بكثير من الأسماء والوجوه. الأسماء والوجوه معروفة، كثيرة، لا يهم من هم. ما حدث جرى في نوبتنا. كان يمكن أن أترك المنصب قبل شهرين أو بعد شهرين وأقول: هذه مشكلتهم. لكنني لا أعتقد أن أحداً قصّر عن عمد.. لكن الأمر يتطلب تفكيكاً وإعادة بناء أعمق بكثير من مجرد فرقة غزة أو قيادة الجنوب".

ويحمّل رئيس أمان السابق الشاباك مسؤولية لا تقل -وربما أكثر- عن مسؤولية أمان: "وفقاً للقانون وبالمعطيات المجردة، ليست لدى أمان مسؤولية على جمع المعلومات البشرية (هيومنت)، بينما الشاباك مسؤول عن ذلك. الشاباك مَن كان عليه أن يحرّك عميلاً واحداً في الليل هو الشاباك. أين أنت يا شاباك بكل ملياراتك؟".

ويضيف: "مع الصلاحية تأتي المسؤولية. هناك فشل ثقافي عميق تراكم على مدى سنوات. لذلك أقول: إذا انتهى الأمر باعتباره 'حادثة عرضية' وتخلّصنا من بعض الأشخاص فقط... فهذا أمر سطحي. المشكلة أعمق. دولة إسرائيل انطفأت. على الناس أن يغادروا حتى ينبت القمح من جديد. في حدث 'توراتـي' بهذا الحجم، المسؤولية تقع على الجميع. لا تقلق، ليست 100% عندي و20% عندك، الجميع يتحمل 100%. الأمر يرتبط بالثقافة السياسية–المجتمعية التي نعيشها".