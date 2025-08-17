وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع للتصديق عليها.
وأضافت أن مسؤول ملفّ الأسرى والرهائن في جيش الاحتلال الإسرائيلي نيتسان ألون شارك في المباحثات التي انتهت بالتصديق على الخطة.
وذكرت الهيئة العبرية أنه "ستُعرَض خطة إخلاء الفلسطينيين في غزة على الأمريكيين بناء على طلبهم"، وأوضحت أن الخطة تتضمّن إخلاءً قسرياً واسعاً للفلسطينيين خلال أسبوعين على الأقلّ، على أن يبدأ تنفيذها بعملية عسكرية تتبعها عملية دخول تدريجي إلى المدينة.
وفي 8 أغسطس/آب الجاري أقَرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغَّر "الكابينت" خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة.
وفي الحادي عشر من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على حي الزيتون تَخلَّله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصاً بينهم 110 أطفال.