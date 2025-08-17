سياسة
1 دقيقة قراءة
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
أعلنت وكالة الطوارئ النيجيرية الأحد، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أكثر من 40 شخصاً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو شمال غرب البلاد.
تتكرر حوادث القوارب في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف الرقابة على الممرات المائية، لا سيما خلال موسم الأمطار عندما تفيض الأنهار والبحيرات
17 أغسطس 2025

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، أن القارب الذي كان يُقِلّ أكثر من 50 راكباً متجهاً إلى السوق انقلب صباح الأحد، مشيرةً إلى إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين.

وتتكرر حوادث القوارب في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف الرقابة على الممرات المائية، لا سيما خلال موسم الأمطار عندما تفيض الأنهار والبحيرات.

وفي أغسطس/آب 2024 قضى ما لا يقلّ عن 16 مزارعاً في حادثة مماثلة عندما انقلب قارب خشبي كان يُقِلّهم إلى حقول الأرز في الولاية.

كما غرقت ست فتيات في 29 يوليو/تموز الماضي بولاية جيغاوا شمال غربيّ البلاد، فيما لقي 13 شخصاً مصرعهم في حادثة أخرى بولاية النيجر قبل ذلك بيومين.

مصدر:TRT Arabi
