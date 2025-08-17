وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، أن القارب الذي كان يُقِلّ أكثر من 50 راكباً متجهاً إلى السوق انقلب صباح الأحد، مشيرةً إلى إنقاذ نحو 10 أشخاص، فيما لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين.

وتتكرر حوادث القوارب في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف الرقابة على الممرات المائية، لا سيما خلال موسم الأمطار عندما تفيض الأنهار والبحيرات.