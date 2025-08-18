ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وتجمعات لمدنيين فلسطينيين ومنتظري مساعدات، إضافة إلى صيادين.

وفي حي الدرج شرقي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة إثر غارة من مروحية على مبنى يضم نازحين، فيما أصيب آخرون بقصف استهدف شقة في مبنى مقابل مستشفى الشفاء غربي المدينة.

وفي غرب غزة، استشهد الصياد إسماعيل كمال صلاح وأصيب شقيقه بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في أثناء عملهما على مركب صغير.

وفي شرق المدينة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل والمباني باستخدام روبوتات مفخخة في حيي الزيتون والصبرة، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي، ضمن استمرار العدوان منذ نحو أسبوع.

أما في وسط القطاع، فقد استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون باستهداف الطيران المروحي الإسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات، كما استشهد 3 فلسطينيين في بلوك 3 بمخيم البريج جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال لتجمع مدنيين.

كما أصيب عدد من المدنيين من منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

"سياسة تجويع متعمدة"