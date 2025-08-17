سياسة
1 دقيقة قراءة
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، منع أنشطة شركة "هواوي" الصينية في ليبيا، وذلك لمخالفتها "القوانين الوطنية والدولية وحماية الأمن القومي".
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
الحكومة الليبية تقرر إيقاف أنشطة شركة "هواوي" لمخالفتها القوانين / Reuters
17 أغسطس 2025

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، تتمثل في بدخول “هواوي” في “تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية داخل الدولة مما يعد اختراقاً للأمن القومي الليبي”، و"مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن الاتصالات، والذي يخول الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وحدها صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح في هذا القطاع".

واتهمت الهيئة الشركة الصينية بانتهاك القواعد والالتزامات الدولية، ومنها: “مخالفة المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المتعلقة باحترام سيادة الدول الأعضاء، وتجاوز المعايير الدولية التي تلزم جميع الشركات احترامَ القوانين المحلية للدول ذات السيادة، ومخالفة الأعراف التجارية الدولية التي تمنع إبرام عقود خارج الأطر القانونية والرسمية".

اختيارات المحرر

وأكدت أن “جميع أنشطة شركة هواوي داخل ليبيا تعتبر موقوفة بشكل فوري إلى حين تسوية أوضاعها”، ولفتت إلى أن “أي تعاملات أو عقود تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة من الهيئة خارج الأطر القانونية تعتبر باطلة وملغية".

وذكرت الهيئة أن الخطوة تأتي “انطلاقاً من اختصاصات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المقررة بموجب القوانين والتشريعات النافذة، ومن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي وصون السيادة الوطنية”.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us