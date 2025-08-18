وأفادت الإذاعة بأن النقص في الجنود دفع الجيش للتواصل مع المجتمعات اليهودية في الشتات لتشجيع شبابها على التجنيد والانضمام إلى صفوفه لفترات محدودة.

وأوضحت الإذاعة أن النقص المتوقع بين 10 و12 ألف جندي، إلى جانب عزوف الحريديم (اليهود المتدينين) عن الخدمة العسكرية بسبب التزامهم دراسة التوراة، يدفع الجيش لاستنفاد جميع الخيارات المتاحة لتعزيز قواته.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، ويرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية بدعوى الحفاظ على هويتهم الدينية، مما يثير جدلاً سياسياً بين الحكومة والمعارضة التي تعتبر الإعفاءات بمثابة تمييز.

وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش يعتزم التركيز على تجنيد شباب من الجاليات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف زيادة عدد المجندين بنحو 700 جندي سنوياً.

ونقل التقرير عن مسؤولين عسكريين، دون ذكر أسمائهم، تأكيدهم أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم القوات في ظل النقص الحاد في الأفراد والعتاد.