وجاءت تصريحات باراك في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وأوضح باراك أن نزع سلاح حزب الله "يصب في مصلحة الطائفة الشيعية وليس ضدها"، متوقعاً "تقدماً في الأسابيع المقبلة نحو تحسين حياة الشعب اللبناني".

وفي رد على سؤال حول الإجراءات التي قد تتخذها بلاده في حال عدم تنفيذ القرار الحكومي اللبناني الأخير بسحب السلاح، أكد باراك مجدداً أن واشنطن "لا تحمل أي تهديدات" وأن هناك "تعاوناً من الجميع".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية قد أقدمت على الخطوة الأولى، داعياً إسرائيل إلى اتخاذ خطوة مقابلة، مشيراً إلى أن إيران "شريكة في قضية نزع سلاح حزب الله".كما أكد الموفد الأمريكي على مساعي واشنطن لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

من جانبه، أكد الرئيس عون للسفير باراك أن لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن في جهود إعادة النهوض على مختلف المستويات، ولا سيما في مجال تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب عبر انسحاب قوات الاحتلال من التلال الخمس التي تحتلها، ووقف الأعمال العدائية، بالإضافة إلى تمديد ولاية قوات حفظ السلام "اليونيفيل" التي تنسق عملها مع الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701.

وأشار عون إلى أن الجيش المنتشر جنوب نهر الليطاني يواصل تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، من خلال إزالة المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، ومنع وجود أي قوة مسلحة غير الأجهزة الأمنية الرسمية، لكنه أشار إلى تعذر استكمال المهمة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها.