وجرى اللقاء بين مدبولي ومصطفى في مقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة الأحد، “بهدف بحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق بيان للحكومة المصرية.

وأشار البيان، إلى أن مدبولي جدد تأكيد "موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة".

وشدد على "الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية".

ونوه بـ"استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وفي إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء الحرب (على غزة)، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام".

وجدد تأكيد بلاده تمسكها "بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية".

“جهود مشتركة”

من جانبه، أكد مصطفى، وفق بيان صدر عن مكتبه، على "استمرار تنسيق الجهود المشتركة والمواقف بين فلسطين ومصر، إضافة إلى الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا".

وأشار إلى استمرار التنسيق مع مصر لـ"فتح كافة المعابر مع قطاع غزة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ووقف التوسع الاستعماري في الضفة الغربية واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين".

وأبدى "استعداد دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد، وتوحيدها مع الضفة الغربية".

ولفت إلى "أهمية البناء على مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أواخر يوليو/تموز)، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وبين 28 و30 يوليو/تموز الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وصدر عن المؤتمر "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

وفي لقاء منفصل، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين بمصر، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تفاصيل عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والخطط التنفيذية للتعافي، وفق البيان الفلسطيني.