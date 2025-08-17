وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، خلال مؤتمر صحفي، إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية في مطعم "تيست أوف ذا سيتي لونج" الواقع بمنطقة كراون هايتس بحي بروكلين، حسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأكدت أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الهجوم المسلح، معلنة مواصلة الجهود للقبض على المسلحين، موضحة أن رجال الشرطة يحققون في 36 ظرفاً فارغاً على الأقل عُثر عليها داخل المطعم، بالإضافة إلى سلاح ناري عُثر عليه في شارع مجاور.

وقالت تيش إن المحققين يعتقدون أن مطلق النار أو مطلقي النار فتحوا النار من أسلحة متعددة في المطعم، إثر "خلاف" قبيل الساعة 3:30 صباحاً، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال.