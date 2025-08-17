سياسة
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في هجوم مسلح بحي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.
رجال الشرطة في موقع إطلاق النار بمطعم "تيست أوف ذا سيتي لونج" بحي بروكلين، نيويورك / AA
17 أغسطس 2025

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، خلال مؤتمر صحفي، إن مسلحين أطلقوا أعيرة نارية في مطعم "تيست أوف ذا سيتي لونج" الواقع بمنطقة كراون هايتس بحي بروكلين، حسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأكدت أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الهجوم المسلح، معلنة مواصلة الجهود للقبض على المسلحين، موضحة أن رجال الشرطة يحققون في 36 ظرفاً فارغاً على الأقل عُثر عليها داخل المطعم، بالإضافة إلى سلاح ناري عُثر عليه في شارع مجاور.

 وقالت تيش إن المحققين يعتقدون أن مطلق النار أو مطلقي النار فتحوا النار من أسلحة متعددة في المطعم، إثر "خلاف" قبيل الساعة 3:30 صباحاً، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال.

 وأشارت إلى أن الثلاثة القتلى في الهجوم اثنان منهم يبلغان من العمر 27 و35 عاماً، مع استمرار أعمال تحديد هوية القتيل الثالث، موضحة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 8 أشخاص بجروح نقلوا إلى مستشفيات مجاورة، وأنه لا خطر على حياتهم.

وأضافت تيش "أعني، لدينا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بأي فترة سابقة مسجلة في مدينة نيويورك"، مشيرة إلى أن "حادث مثل هذا، ولله الحمد، يعد استثناء، وهو أمر مروع حدث هذا الصباح، لكننا سنحقق ونصل إلى حقيقة ما جرى".

مصدر:TRT ARABI
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
