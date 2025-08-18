الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
شارك أكثر من مليون شخص الأحد، في احتجاجات وفاعليات شهدتها مدن ومناطق متفرقة في إسرائيل، ضمن إضراب عامّ دعت إليه عائلات الأسرى وقتلى جيش الاحتلال في قطاع غزة، للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
قدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن أكثر من مليون شخص شاركوا في الإضراب العام والاحتجاجات / AA
18 أغسطس 2025

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن المظاهرات والإضرابات شملت مختلف أنحاء البلاد، وإن المشاركة تجاوزت مليون شخص، مؤكدة أن الفاعليات التي اختُتمت في "ساحة الأسرى" بتلّ أبيب لا تعني توقف الحراك ضد الحكومة، وأنها ستواصل الدعوة إلى أي مظاهرات أو احتجاجات حتى استعادة الأسرى من غزة.

وشمل الإضراب تعطيل مرافق حيوية وشركات كبرى، فيما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحّي بالمختطَفين"، وفق الهيئة.

وكانت عائلات الأسرى وقتلى الجيش أعلنت في 10 أغسطس/آب خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، نيّتها تنفيذ إضراب شامل في السابع عشر من الشهر الجاري.

وذكرت القناة "12" العبرية أن عشرات الآلاف تظاهروا في التجمع المركزي وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل، وإن كان الثمن وقف الحرب في القطاع.

كما شاركت نقابات كبرى بينها المحامون والأطباء ومنتدى رجال الأعمال، إلى جانب جامعات مثل بن غوريون في النقب، والجامعة المفتوحة بتل أبيب، والعبرية في القدس الغربية.

وانضمت مئات الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات المحلية إلى الإضراب، في حين أعلنت صحيفة "هآرتس" أن عشرات الفنانين والمشاهير والرياضيين الإسرائيليين أعلنوا دعمهم للخطوة ومشاركتهم فيها.

اختيارات المحرر

كما انخرط في الإضراب بعض السلطات المحلية مثل مجالس رمات هنيقف ومرج يزرعيل، فيما سمح اتحاد عمال مطار بن غوريون للعاملين بالانضمام فرديّاً، مع التحذير من ازدحامات وتأخيرات.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة التبادل مع حماس لأسباب سياسية تتعلق بالحفاظ على ائتلافه الحكومي وتمسكه بالبقاء في الحكم.

في المقابل تؤكد حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، 20 منهم على قيد الحياة، فيما تحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني، يعاني كثير منهم من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أودى بحياة عديد منهم، وفق تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصاً بينهم 110 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us