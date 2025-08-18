وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن المظاهرات والإضرابات شملت مختلف أنحاء البلاد، وإن المشاركة تجاوزت مليون شخص، مؤكدة أن الفاعليات التي اختُتمت في "ساحة الأسرى" بتلّ أبيب لا تعني توقف الحراك ضد الحكومة، وأنها ستواصل الدعوة إلى أي مظاهرات أو احتجاجات حتى استعادة الأسرى من غزة.

وشمل الإضراب تعطيل مرافق حيوية وشركات كبرى، فيما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحّي بالمختطَفين"، وفق الهيئة.

وكانت عائلات الأسرى وقتلى الجيش أعلنت في 10 أغسطس/آب خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، نيّتها تنفيذ إضراب شامل في السابع عشر من الشهر الجاري.

وذكرت القناة "12" العبرية أن عشرات الآلاف تظاهروا في التجمع المركزي وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل، وإن كان الثمن وقف الحرب في القطاع.

كما شاركت نقابات كبرى بينها المحامون والأطباء ومنتدى رجال الأعمال، إلى جانب جامعات مثل بن غوريون في النقب، والجامعة المفتوحة بتل أبيب، والعبرية في القدس الغربية.

وانضمت مئات الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات المحلية إلى الإضراب، في حين أعلنت صحيفة "هآرتس" أن عشرات الفنانين والمشاهير والرياضيين الإسرائيليين أعلنوا دعمهم للخطوة ومشاركتهم فيها.