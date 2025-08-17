وقال نادي الأسير في بيان، إنّ "المعتقل أحمد حاتم خضيرات (22 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، يواجه تدهوراً خطيراً في وضعه الصحيّ، جرّاء معاناته من مرض السكري المزمن، وإصابته بالجرب".

وأوضح النادي أن "خضيرات معتقل إدارياً منذ 23 مايو/أيار 2024 في سجن النقب، ويعاني من تشنجات متكررة، بالإضافة إلى معاناته من الجوع بشكل مضاعف بسبب إصابته بالسكري، وحكة شديدة بسبب الجرب".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي أو المعتقل من الاطلاع عليه.

نادي الأسير حذر من أن "المعتقل خضيرات يعاني أيضا هبوطا حادا في الوزن، والذي وصل إلى 40 كيلوغراماً، وحسب ما نقله أحد المحامين الذي زاره مؤخراً (لم يسمه)، فإنّه ومنذ شهرين لا يقوى على النهوض من الفراش".

وأكد أن "حالة المعتقل خضيرات واحدة من بين آلاف الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "تفشّي الأمراض بين صفوف الأسرى يشكّل قضية مركزية، في ظل تعمّد إدارة السّجون فرض المزيد من السياسات والإجراءات التي تهدف بالأساس إلى قتل الأسرى".

وحمّل نادي الأسير إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل أحمد خضيرات"، وجدّد مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية "باستعادة دورها اللازم أمام استمرار حرب الإبادة (الإسرائيلية)، ووقف حالة العجز الممنهجة التي أصابت المنظومة الدولية".