وذكرت القناة الـ12 العبرية أن حشوداً غفيرة شاركت في التجمع المركزي لإعادة الأسرى وسط تل أبيب، مساء الأحد، لافتة إلى أن عشرات آلاف يتظاهرون مطالبين بصفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى حتى لو أدى ذلك إلى وقف الحرب.

وأوضحت القناة أنه رغم تحريض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء ائتلافه على المتظاهرين، تزايدت أعدادهم بشكل تدريجي هذا المساء.

وبدأ، صباح الأحد، إضراب شامل دعت إليه عائلات الأسرى وقتلى جيش الاحتلال في قطاع غزة، شمل تعطيل مرافق حيوية وشركات كبرى، احتجاجاً على ما وصفته بـ"تجاهل السلطات لمعاناة الرهائن وذويهم".

وشارك وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت، في الإضراب العام، وألقى كلمة في ساحة المخطوفين (الأسرى)، قال فيها إن "تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة ممكن فقط عبر طريق واحد".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غالانت قوله: "يمكن وضروري تحقيق هدفَي الحرب المتبقيين، لكن ذلك يجري بطريقة واحدة فقط"، موضحاً أن هذه الطريقة تتمثل في "إعادة المختطفين (الأسرى) أولاً، ثم استبدال حكومة حماس"، على حد قوله، وأضاف: "إذا تصرفنا بخلاف ذلك، فلن نستعيد أياً من الرهائن".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وانضمت مئات الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء البلاد إلى الإضراب، كما تعطلت الكثير من خطوط المواصلات، أبرزها خطوط القطارات، في أنحاء البلاد، ما سبب ازدحامات سير خانقة، وفق إعلام عبري.

