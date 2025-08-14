سياسة
السودان.. "أطباء بلا حدود" تسجل 40 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بالكوليرا في دارفور
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، وفاة 40 شخصاً على الأقل في دارفور بالسودان نتيجة الكوليرا، في ظل تفشٍّ غير مسبوق للمرض منذ سنوات. وذكرت المنظمة أن فرقها عالجت أكثر من 2300 مريض خلال الأسبوع الماضي وحده.
مرضى الكوليرا السودانيون يتلقون العلاج في عيادة مؤقتة تديرها الأمم المتحدة في مدينة طويلة شمال دارفور، السودان، 5 أغسطس/آب 2025 / Reuters
وقالت المنظمة في بيان "بالإضافة إلى حرب شاملة، يعاني سكان السودان الآن أسوأ تفشٍّ للكوليرا تشهده البلاد منذ سنوات". وأضافت "في منطقة دارفور وحدها، عالجت فرق أطباء بلا حدود أكثر من 2300 مريض، وسجّلت 40 وفاة خلال الأسبوع الماضي".

والكوليرا هي عدوى حادة تسبّب الإسهال وتنجم عن استهلاك الأطعمة أو المياه الملوّثة، بحسب منظمة الصحة العالمية التي تعتبرها "مؤشراً إلى عدم الإنصاف وانعدام التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وتقول المنظمة إن المرض "يمكن أن يكون مميتاً في غضون ساعات إن لم يُعالج"، لكن يمكن علاجه "بالحقن الوريدي ومحلول تعويض السوائل بالفم والمضادات الحيوية".

ومنذ يوليو/تموز 2024، سجّلت نحو 100 ألف إصابة بالكوليرا في كل أنحاء السودان، وفقاً للمنظمة، مع انتشار المرض "في كل ولايات السودان".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حرباً أسفرت، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT Arabi
