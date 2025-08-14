وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، صرّح سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع ويتولى الإشراف على شؤون الاستيطان، أن المخطط يهدف إلى ربط "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، ما يؤدي إلى فصل جغرافي بين محافظتي رام الله وبيت لحم، وقطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة "السيادة الفعلية"، التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

واعتبر أن تنفيذ المخطط من شأنه أن يُجهِض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن المنطقة المستهدفة تُعد استراتيجية للفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موافقة سموتريتش تُعيد إلى الواجهة مشروع "E1" الاستيطاني، المتوقف منذ سنوات بفعل ضغوط دولية، والذي يُنظر إليه كعقبة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتؤشر على توجه إسرائيلي نحو ضم فعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ورأت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية أن المخطط يشكل "ضربة قاضية" لحل الدولتين، لأنه يعمّق الانقسام الجغرافي في الضفة ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعزز الترجيحات بأن القرار الإسرائيلي يحمل رسائل سياسية مضادة.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني، واعتبرته امتداداً لمشاريع إسرائيلية تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية. وأكدت أن هذا التحرك يعكس رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يسميه "إسرائيل الكبرى".