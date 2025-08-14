سياسة
3 دقيقة قراءة
سموتريتش يُقر خطة استيطان ضخمة في الضفة الغربية.. والخارجية الفلسطينية: مخطط استعماري عنصري
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن موافقته على مخطط استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة، يشمل بناء 3401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، و3515 وحدة إضافية في المناطق المحيطة بها.
سموتريتش يُقر خطة استيطان ضخمة في الضفة الغربية.. والخارجية الفلسطينية: مخطط استعماري عنصري
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش / Reuters
14 أغسطس 2025

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، صرّح سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع ويتولى الإشراف على شؤون الاستيطان، أن المخطط يهدف إلى ربط "معاليه أدوميم" بمدينة القدس، ما يؤدي إلى فصل جغرافي بين محافظتي رام الله وبيت لحم، وقطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة "السيادة الفعلية"، التي تتبعها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

واعتبر أن تنفيذ المخطط من شأنه أن يُجهِض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن المنطقة المستهدفة تُعد استراتيجية للفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موافقة سموتريتش تُعيد إلى الواجهة مشروع "E1" الاستيطاني، المتوقف منذ سنوات بفعل ضغوط دولية، والذي يُنظر إليه كعقبة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتؤشر على توجه إسرائيلي نحو ضم فعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ورأت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية أن المخطط يشكل "ضربة قاضية" لحل الدولتين، لأنه يعمّق الانقسام الجغرافي في الضفة ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما يعزز الترجيحات بأن القرار الإسرائيلي يحمل رسائل سياسية مضادة.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المخطط الاستيطاني، واعتبرته امتداداً لمشاريع إسرائيلية تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية. وأكدت أن هذا التحرك يعكس رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يسميه "إسرائيل الكبرى".

اختيارات المحرر

وشددت الوزارة على أنها تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لفضح ما وصفته بـ"المخططات الاستعمارية العنصرية"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لإجبارها على وقف سياساتها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.

ومن أصل 193 دولة عضواً بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين. ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و722 شهيداً فلسطينياً و154 ألفاً و525 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us