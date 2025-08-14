جاء ذلك في مراسم أقيمت بإسلام آباد قبل يوم واحد من عيد استقلال باكستان الثامن والسبعين، وقال شريف، إن القوة الجديدة "ستكون مزودة بتكنولوجيا حديثة" وستشكل علامة فارقة في تعزيز القدرة القتالية للجيش الباكستاني، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول أمني كبير لوكالة رويترز إن "القوة سيكون لها قيادة خاصة في الجيش وستكون مخصصة للتعامل مع الصواريخ ونشرها في حال نشوب حرب بأسلحة تقليدية"، وأضاف: "من الواضح أنها أنشئت للتعامل مع الهند".

وتواصل الدولتان المسلحتان نووياً تحديث قدراتهما العسكرية في ظل تنافس طويل الأمد منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947.

وتصاعد أحدث توتر بين البلدين في أبريل/نيسان الماضي على خلفية مقتل 26 مدنياً في الشطر الهندي من كشمير، وهو هجوم ألقت نيودلهي باللوم فيه على إسلام آباد. ونفت باكستان تورطها.