الحرب على غزة
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القسام وسرايا القدس تعلنان قتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات شمالي وجنوبي قطاع غزة
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية لهم في مخيم جباليا شمالي غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.
القسام وسرايا القدس تعلنان قتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات شمالي وجنوبي قطاع غزة
كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف قوات وآليات إسرائيلية في غزة / Reuters
13 يونيو 2025

وقالت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، إن مقاتليها قتلوا سائق حفار عسكري إسرائيلي بعد تفجيره بعبوة شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع، في 29 مايو/أيار الماضي.

وفي بيان منفصل، أوضحت القسام أنها نفَّذت كميناً مركَّباً استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا (شمال)، مستخدمةً قذيفة من نوع "تي بي جي"، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة المستهدفة.

وأضافت أنها تمكنت من استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105"، وتفجير برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة صدمية، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها، وذلك بتاريخ 27 مايو/أيار الماضي.

في سياق متصل، أفادت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بأن مقاتليها فجَّروا، الخميس، حقل ألغام في قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس.

تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت تلك الإبادة أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاماً، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

مصدر:TRT Arabi
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