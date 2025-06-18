تركيا
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أنقرة: عندما يتلاشى الدعم والحصانة عن إسرائيل سيُحاسب نتنياهو وشركاؤه بشكل عادل
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن أملها محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتعاونين معه "بشكل عادل".
أنقرة: عندما يتلاشى الدعم والحصانة عن إسرائيل سيُحاسب نتنياهو وشركاؤه بشكل عادل
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
18 يونيو 2025

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعليقاً على تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر حسابه بمنصة إكس، استهدف فيه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأكدت الخارجية التركية أن منشور الوزير الإسرائيلي يتضمن "افتراءات لا أساس لها وأكاذيب دنيئة" ضد أنقرة والرئيس أردوغان.

وأضافت أن تركيز المسؤولين الإسرائيليين بشكل كبير على تصريحات الرئيس أردوغان "يؤكد صحة ما ورد فيها".

وأردفت: "نتنياهو مسؤول عن اقتران اسمه بأسماء شخصيات ارتكبت جرائم إبادة جماعية في التاريخ، لكونه يخضع حالياً للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية".

وتابعت الخارجية التركية أن "الجرائم التي ارتكبها القادة الإسرائيليون على مرأى العالم أجمع يجري تجميعها بطريقة لا تترك مجالاً للشك".

وختمت: "عندما يتلاشى الدعم والحصانة اللذان تتمتع بهما إسرائيل في بعض الدوائر، سيُحاسب نتنياهو وشركاؤه أمام العدالة".

"وكما صرح الرئيس (أردوغان)، نأمل أن يحاكم نتنياهو والمتعاونون معه محاكمة عادلة"، بحسب البيان نفسه.

مصدر:TRT ARABI
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