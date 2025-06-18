جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعليقاً على تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر حسابه بمنصة إكس، استهدف فيه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأكدت الخارجية التركية أن منشور الوزير الإسرائيلي يتضمن "افتراءات لا أساس لها وأكاذيب دنيئة" ضد أنقرة والرئيس أردوغان.

وأضافت أن تركيز المسؤولين الإسرائيليين بشكل كبير على تصريحات الرئيس أردوغان "يؤكد صحة ما ورد فيها".

وأردفت: "نتنياهو مسؤول عن اقتران اسمه بأسماء شخصيات ارتكبت جرائم إبادة جماعية في التاريخ، لكونه يخضع حالياً للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية".

وتابعت الخارجية التركية أن "الجرائم التي ارتكبها القادة الإسرائيليون على مرأى العالم أجمع يجري تجميعها بطريقة لا تترك مجالاً للشك".

وختمت: "عندما يتلاشى الدعم والحصانة اللذان تتمتع بهما إسرائيل في بعض الدوائر، سيُحاسب نتنياهو وشركاؤه أمام العدالة".

"وكما صرح الرئيس (أردوغان)، نأمل أن يحاكم نتنياهو والمتعاونون معه محاكمة عادلة"، بحسب البيان نفسه.