جاء ذلك حسب ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر منشور على منصة "إكس"، الاثنين، مشيراً إلى أن القمة ستتناول التهديدات والمخاطر المحدقة بمنطقة أوروبا الأطلسية، من خلال تبادل وجهات النظر بين الزعماء المشاركين.

وأوضح ألطون أن تعزيز الالتزام بالاستثمار الدفاعي سيكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال، من أجل رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء بما يتماشى مع المستجدات الأمنية.

كما ستتضمن القمة تقييماً لجهود الحلف في مجال الردع والدفاع إزاء التهديدات الرئيسية التي صنّفها الناتو في وثائقه الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن يُجري الرئيس أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.