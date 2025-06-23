تركيا
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أردوغان يتجه إلى لاهاي لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء
يتوجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة لاهاي الهولندية للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر انعقادها يومَي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.
أردوغان يتجه إلى لاهاي لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء
أردوغان يتجه إلى لاهاي للمشاركة في قمة الناتو / AA
23 يونيو 2025

جاء ذلك حسب ما أعلنه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر منشور على منصة "إكس"، الاثنين، مشيراً إلى أن القمة ستتناول التهديدات والمخاطر المحدقة بمنطقة أوروبا الأطلسية، من خلال تبادل وجهات النظر بين الزعماء المشاركين.

وأوضح ألطون أن تعزيز الالتزام بالاستثمار الدفاعي سيكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال، من أجل رفع الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء بما يتماشى مع المستجدات الأمنية.

كما ستتضمن القمة تقييماً لجهود الحلف في مجال الردع والدفاع إزاء التهديدات الرئيسية التي صنّفها الناتو في وثائقه الاستراتيجية.

ومن المنتظر أن يُجري الرئيس أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

مصدر:aa
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