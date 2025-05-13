تركيا
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خلال اجتماع برئاسة أردوغان.. تركيا تؤكد مواصلة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية
عُقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية لعام 2025 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة، إذ ناقش المجتمعون إنجازات قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2024.
خلال اجتماع برئاسة أردوغان.. تركيا تؤكد مواصلة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية
الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية لعام 2025 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة / AA
13 مايو 2025

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة الأهداف المستقبلية والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للعام الجديد، مع التأكيد على الاستمرار في دعم الصناعات الدفاعية المحلية والوطنية بكل حزم.

وشهد الاجتماع تقييماً موسعاً لمجموعة من المشاريع المرتبطة باحتياجات وزارتي الدفاع والداخلية، التي تشمل تطوير أنظمة قتالية جوية وبحرية غير مأهولة، وإنتاج أنظمة دفاع جوي متقدمة على مختلف الارتفاعات، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى، وتطوير المدمرات والغواصات الوطنية بقدرات تكنولوجية متقدمة.

إضافة إلى بحث تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية، وتأمين المنشآت الحيوية ضد التهديدات الجوية الحديثة، وخاصة الطائرات من دون طيار.

كما تطرق الاجتماع إلى مشاريع تهدف إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي لتركيا في مجالات الفضاء والدفاع، من خلال دعم الإنتاج المحلي للمروحيات، والطائرات من دون طيار المسلحة، والمركبات البرية، والمعدات البصرية والإلكترونية.

وجرت الموافقة على المضي قدماً في هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لتركيا في مختلف المجالات.

وفي ختام الاجتماع، عبّرت اللجنة عن رضاها عن التقدم المحرز في الصناعات الدفاعية التركية، مؤكدة أهمية الاستمرار في هذا النهج بثقة وتصميم أكبر خلال عام 2025، وتحقيق إنجازات جديدة باستخدام التقنيات المحلية، بما يرسخ مكانة تركيا كقوة صناعية دفاعية مؤثرة في المستوى العالمي.

مصدر:TRT Arabi
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