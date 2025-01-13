سياسة
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"الدعم السريع" تشن هجوماً بمسيّرات على سد مروي بالولاية الشمالية بالسودان
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، عن هجوم شنته قوات الدعم السريع بمسيّرات على سد مروي بالولاية الشمالية، تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.
"الدعم السريع" تشن هجوماً بمسيّرات على سد مروي بالولاية الشمالية بالسودان
عمود دخان متصاعد جراء اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. / صورة: Reuters
13 يناير 2025

وقالت الفرقة 19 مشاة مروي التابعة للجيش، في بيان، إنه "في إطار حملتها الممنهجة لاستهداف المواقع العسكرية و المنشآت الحيوية والمشاريع التنموية للبلاد، وبعد الهزائم المتتالية التي ألحقتها قواتنا المسلحة بها في كل المحاور، تحاول ميليشيا الدعم السريع استهداف كهرباء سد مروي بعدد من المسيّرات". وأوضحت أن "المضادات الأرضية تصدّت" للهجوم.

وأشار البيان إلى وجود "بعض الخسائر وسيجري إصلاحها"، دون مزيد من التفاصيل. ولم يصدر من الدعم السريع أي تعليق فوري على بيان الجيش السوداني.

وأفاد شهود عيان من مدينة مروي بأن "عدداً من الطائرات المسيّرة هاجمت سد مروي وسُمعت أصوات المضادات الأرضية وانفجارات". وأضاف الشهود أن "عدداً من مدن البلاد شهد انقطاعاً في الكهرباء، بينها مروي وأم درمان وشندي وعطبرة".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصوراً تعكس اشتعال النيران في أحد محولات الكهرباء بسد مروي الكهرومائي الذي يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان على بعد 350 كيلومتراً من العاصمة الخرطوم.

وفي الآونة الأخيرة شنت قوات الدعم السريع عدداً من الهجمات على من المقرات التابعة للجيش في عدد من الولايات الخاضعة للجيش على نهر النيل والنيل الأبيض.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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