سياسة
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"واجهوا الموت البطيء".. الحكومة السودانية تعلن تحرير 4 آلاف أسير من سجون الدعم السريع بالخرطوم
أدانت الحكومة السودانية أمس الجمعة، تنكيل قوات "الدعم السريع" بالمحتجزين والمعتقلين في سجونها، مشيرة إلى أن عدد الأسرى المحررين في الخرطوم تجاوز 4 آلاف.
"واجهوا الموت البطيء".. الحكومة السودانية تعلن تحرير 4 آلاف أسير من سجون الدعم السريع بالخرطوم
الجيش السوداني يحرر آلاف الأسرى من سجون "الدعم السريع" / Reuters
29 مارس 2025

وندّدت الحكومة، في بيان، بـ"الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين والأسرى في سجونها ومعتقلاتها".

وأضافت أن "الأسرى يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب الوحشي، والتصفية الجسدية بدم بارد، والاغتصاب الممنهج بحق الفتيات".

وتابعت: "تعكس أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، ويتجاوز عددهم 4 آلاف شخص، دليلاً دامغاً على وحشية وإجرام هذه المليشيا الإرهابية".

وأشارت إلى أن "المقاطع المصورة، المتداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، تُظهر الأسرى المحررين من معتقلات وسجون المليشيا في الخرطوم، وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي وتجويع ممنهج داخل زنازين تفيض بالألم والموت البطيء".

ودعت حكومة السودان "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة، التي ترتكبها المليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها".

والخميس، أعلن الجيش السوداني أن قواته "تمكنت من تطهير آخر جيوب مليشيا الدعم السريع في محلية (محافظة) بالخرطوم".

والأربعاء، واصل الجيش السوداني تقدمه في الخرطوم واستعاد السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2023.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح أو لجوء نحو 15 مليوناً، حسب تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وفي الآونة الأخيرة، تراجعت قوات "الدعم السريع" في عدة ولايات، بينها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ومن أصل 18 ولاية، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، كما تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (غرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وهي الولاية الخامسة في الإقليم.

مصدر:TRT Arabi
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