سياسة
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بهدف "تعزيز التعاون الأمني".. مناورات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان
أعلنت سيول، اليوم الأربعاء، إجراءها مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان بقرب جزيرة جيجو جنوبي كوريا الجنوبية بهدف "تعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي ضد التهديد الكوري الشمالي".
بهدف "تعزيز التعاون الأمني".. مناورات جوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ مناورة جوية مشتركة / AA
18 يونيو 2025

جاء ذلك في بيان للقوات الجوية الكورية الجنوبية نقلتها وكالة يونهاب للأنباء، تحدثت فيه عن أولى مناورات عسكرية مشتركة تجريها الدول الثلاث منذ تولي الرئيس لي جاي ميونغ منصبه في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

وذكر البيان أن طائرتين من طراز F15 تابعتين لكوريا الجنوبية، وست طائرات من طراز F16 تابعة للولايات المتحدة، وطائرتين حربيتين من طراز F2 تابعتين لليابان شاركت في نطاق المناورات.

وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ​​بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في ظل "التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية" وأن التدريبات الثلاثية من المقرر أن تتواصل أيضاً.

وعقب لقائهما في قمة مجموعة السبع في ألبرتا بكندا، تعهد الرئيس لي ميونغ، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بتعزيز التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة، "رداً على الأزمات الجيوسياسية الإقليمية المختلفة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية".​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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