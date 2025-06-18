جاء ذلك في بيان للقوات الجوية الكورية الجنوبية نقلتها وكالة يونهاب للأنباء، تحدثت فيه عن أولى مناورات عسكرية مشتركة تجريها الدول الثلاث منذ تولي الرئيس لي جاي ميونغ منصبه في الرابع من يونيو/حزيران الجاري.

وذكر البيان أن طائرتين من طراز F15 تابعتين لكوريا الجنوبية، وست طائرات من طراز F16 تابعة للولايات المتحدة، وطائرتين حربيتين من طراز F2 تابعتين لليابان شاركت في نطاق المناورات.

وأضاف أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني ​​بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في ظل "التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية" وأن التدريبات الثلاثية من المقرر أن تتواصل أيضاً.

وعقب لقائهما في قمة مجموعة السبع في ألبرتا بكندا، تعهد الرئيس لي ميونغ، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، بتعزيز التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة، "رداً على الأزمات الجيوسياسية الإقليمية المختلفة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية".​​​​​​​