وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال تطرق إلى "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران"، وشدد الجانبان على "أهمية ضبط النفس، وحلّ الخلافات بالوسائل الدبلوماسية"، مؤكدين ضرورة استمرار العمل المشترك لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وكانت إسرائيل شنت فجر الجمعة هجوماً واسعاً ضد إيران باستخدام أكثر من 200 مقاتلة، ضمن عملية سُمّيت "الأسد الصاعد"، استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ، وأسفرت عن اغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين، وفق ما أعلنت تل أبيب.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن الهجوم جاء بتوجيهات سياسية وضمن استراتيجية استباقية، فيما صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الهدف هو ضرب البنية النووية ومرافق الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وفي المقابل، أطلقت إيران مساء اليوم نفسه عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط صواريخ في عدد من المناطق، من بينها تل أبيب، مع تسجيل حريق قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويُعد هذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه ضد طهران، إذ ينقل الصراع من عمليات سرية محدودة إلى مواجهة عسكرية علنية، وسط تحذيرات دولية من انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، كاشفاً عن مهلة منحها لإيران مدتها 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، انتهت أمس الخميس.