تركيا
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أردوغان يغادر هولندا بعد مشاركته في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة الهولندية أمستردام في طائرة خاصة، الأربعاء، عقب مشاركته في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمدينة لاهاي.
أردوغان يغادر هولندا بعد مشاركته في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي
أردوغان يغادر هولندا بعد مشاركته في قمة الناتو / AA
25 يونيو 2025

وكان في وداع أردوغان بمطار شيفول الدولي بأمستردام، الممثل التركي الدائم لدى الناتو السفير باسات أوزتورك، وسفير أنقرة في لاهاي سلجوق أونال، ومسؤولون هولنديون.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في القمة التي عُقدت في لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء، وحضرها زعماء ورؤساء حكومات الحلف.

والتقى أردوغان على هامش القمة، زعماء عدد من الدول، أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتز، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً الرئيس الروماني نيكوسور دان.

ويرافق الرئيس التركي في رحلة العودة من هولندا عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش.

مصدر:TRT Arabi
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