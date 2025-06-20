الهجمات على إيران
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جيش الاحتلال يزعم استهداف بنية تحتية عسكرية بطهران.. وإيران ترد بقصف بئر السبع جنوبي إسرائيل
أعلنت وسائل إعلام إيرانية الجمعة، مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري جراء غارة شنها جيش الاحتلال على محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، لترد إيران بعد ساعات باستهداف مدينة بئر السبع، في اليوم الثامن من الحرب بين إيران وإسرائيل.
جيش الاحتلال يزعم استهداف بنية تحتية عسكرية بطهران.. وإيران ترد بقصف بئر السبع جنوبي إسرائيل
صاروخ إيراني يسقط بمدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل / Reuters
منذ 14 ساعات

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن إسرائيل شنت بعد منتصف الليل هجمات على محافظات طهران وغيلان وكلتسان وأذربيجان الشرقية، مشيرة إلى وقوع 3 انفجارات شرقي العاصمة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية وحدة عسكرية في منطقة بوستان آباد في أذربيجان الشرقية، قٌُتل فيها 3 من الحرس الثوري.

وفي مدينة كركان التابعة لمحافظة كلستان، تصدت أنظمة الدفاع الجوي للغارات الإسرائيلية، بينما وقعت 4 انفجارات في المنطقة الصناعية بمدينة رشت التابعة لغيلان.

في سياق ذلك، أعلن جيش الاحتلال ضرب خلال الليل عشرات الأهداف في طهران ولا سيما ما وصفه بأنه مركز لـ"تطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني".

وذكر الجيش في بيان له أنه "نفذ سلسلة ضربات في قلب طهران، أصيبت عشرات الأهداف بما فيها مواقع لإنتاج الصواريخ العسكرية ومقر منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية المكلفة البحث وتطوير برنامج الأسلحة النووية الإيراني".

وزعم البيان أن الجيش ضرب "منشآت لإنتاج مكونات الصواريخ ومصانع تنتج مواد أولية مستخدمة في صنع محركات للصواريخ".

إيران تقصف بئر السبع

وفي سياق ردها على العدوان الإسرائيلي، أعلن جيش الاحتلال سقوط صاروخ إيراني في مدينة بئر السبع جنوباً، صباح الجمعة، ما أدى لإصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر محلية، أن الصاروخ أصاب مرآباً للسيارات داخل منطقة سكنية، ما تسبب بحدوث حفرة واشتعال النيران في عدد من المركبات.

وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل تعرض عدد كبير من المركبات وبعض المباني لأضرار، فضلاً عن تصاعد دخان أسود من موقع سقوط الصاروخ واندلاع حريق.

فيما ذكرت مصادر في جيش الاحتلال أن منظومات الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من إيران، وأن الحادثة قيد التحقيق، حسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1329 مصاباً، حتى صباح الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلاً عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية.

مصدر:TRT Arabi
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