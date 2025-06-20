الحرب على غزة
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استطلاع يُظهر أن أكثر من ثلثي الشعب البريطاني يرى أن إسرائيل ترتكب إبادة في غزة
أظهر استطلاع للرأي في المملكة المتحدة، أن قسماً كبيراً من الشعب البريطاني يعتقد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
استطلاع يُظهر أن أكثر من ثلثي الشعب البريطاني يرى أن إسرائيل ترتكب إبادة في غزة
استطلاع: قسم كبير من البريطانيين يرى أن إسرائيل ترتكب إبادة بغزة / AP
منذ 15 ساعات

ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "YouGov" للأبحاث بالتعاون بين منظمة "العمل من أجل الإنسانية" (Action For Humanity) ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP)، فإن أكثر من نصف المشاركين (55%) يعارضون الهجمات الإسرائيلية، بينما يؤيدها 15% فقط.

ولدى سؤالهم عن آرائهم حول الهجمات الإسرائيلية على غزة، ترى الأغلبية العظمى من معارضي الهجمات الإسرائيلية (82%)، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وعن موقف الشعب البريطاني من تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أظهرت النتائج أن 65% من المشاركين يدعمون تنفيذ المملكة المتحدة لهذا القرار.

كما أيّد 30% من البريطانيين الاعتراف الفوري بفلسطين دولةً مستقلة، بينما أعلن 10% هذه الخطوة.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 186 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

مصدر:TRT Arabi
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