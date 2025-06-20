ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "YouGov" للأبحاث بالتعاون بين منظمة "العمل من أجل الإنسانية" (Action For Humanity) ومركز العدالة الدولية للفلسطينيين (ICJP)، فإن أكثر من نصف المشاركين (55%) يعارضون الهجمات الإسرائيلية، بينما يؤيدها 15% فقط.

ولدى سؤالهم عن آرائهم حول الهجمات الإسرائيلية على غزة، ترى الأغلبية العظمى من معارضي الهجمات الإسرائيلية (82%)، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وعن موقف الشعب البريطاني من تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أظهرت النتائج أن 65% من المشاركين يدعمون تنفيذ المملكة المتحدة لهذا القرار.

كما أيّد 30% من البريطانيين الاعتراف الفوري بفلسطين دولةً مستقلة، بينما أعلن 10% هذه الخطوة.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 186 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.